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Калуга
Калуга
Профиль пользователя Darya.M
О себе
Очень люблю смотреть аниме, фильмы, сериалы, дорамы, но больше всего аниме. Помимо этого читаю мангу, мунхвы, маньхуа и что уже думаю очевидно фанфики, иногда даже пишу их. Основна часть песен моего плейлиста это аниме опенинги и эндинги. Также интересуюсь подбором одежды и обустройством интерьера. Могу говорить почти на любые темы, на все имею свое мнение. Очень люблю историю. Занимаюсь спортивным плавание уже 7 год. Сейчас учусь в колледже на бухгалтера паралельно подрабатываю промоутером в разных местах.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
Участие в других событиях
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