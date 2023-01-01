О себе

Очень люблю смотреть аниме, фильмы, сериалы, дорамы, но больше всего аниме. Помимо этого читаю мангу, мунхвы, маньхуа и что уже думаю очевидно фанфики, иногда даже пишу их. Основна часть песен моего плейлиста это аниме опенинги и эндинги. Также интересуюсь подбором одежды и обустройством интерьера. Могу говорить почти на любые темы, на все имею свое мнение. Очень люблю историю. Занимаюсь спортивным плавание уже 7 год. Сейчас учусь в колледже на бухгалтера паралельно подрабатываю промоутером в разных местах.