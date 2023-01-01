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Калуга
Профиль пользователя Darya.M

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О себе

Очень люблю смотреть аниме, фильмы, сериалы, дорамы, но больше всего аниме. Помимо этого читаю мангу, мунхвы, маньхуа и что уже думаю очевидно фанфики, иногда даже пишу их. Основна часть песен моего плейлиста это аниме опенинги и эндинги. Также интересуюсь подбором одежды и обустройством интерьера. Могу говорить почти на любые темы, на все имею свое мнение. Очень люблю историю. Занимаюсь спортивным плавание уже 7 год. Сейчас учусь в колледже на бухгалтера паралельно подрабатываю промоутером в разных местах.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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