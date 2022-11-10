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Калуга
Профиль пользователя Anya2

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Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Калуга → пообщаться
Посоветуйте интересные фильмы)
Калуга → прогуляться, перекусить
Ищу интересных собеседников

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