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Калуга
Профиль пользователя ansy_hey

фото пользователя ansy_hey

О себе

Профессионально занимаюсь танцами, и танцую везде. Люблю иностранный хип-хоп и реп, а ещё R-n-b. Люблю кататься на роликах. Много учусь и работаю.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро🍷 Выпить в баре💨 Кальян🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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