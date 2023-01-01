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Калуга
Калуга
Профиль пользователя ansy_hey
О себе
Профессионально занимаюсь танцами, и танцую везде. Люблю иностранный хип-хоп и реп, а ещё R-n-b. Люблю кататься на роликах. Много учусь и работаю.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога
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