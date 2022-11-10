Калуга
Профиль пользователя Alllexa
О себе
Всем привет 🖖 ищу друзей по интересам, с кем можно было бы обсудить общие для нас темы. Люблю компьютерные игры (в особенности ролевые, с хорошо прописанным лором), обожаю фэнтези тематику, фантастику. По профессии дизайнер - в связи с этим хобби у меня связаны, в основном, с творчеством. Люблю АСМР, смешные песни в стиле группы "Электрослабость". Раньше играла в рок-группе. Нравится аниме, косплей. На каждый хеллоуин делаю клёвые костюмы и встречаю этот день в кругу единомышленников.
У меня шизоидная акцентуация характера, так что я достаточно стеснительный человек. Если есть желание - буду рада новым знакомствам и общению 🧝♀️
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
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