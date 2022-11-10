Всем привет 🖖 ищу друзей по интересам, с кем можно было бы обсудить общие для нас темы. Люблю компьютерные игры (в особенности ролевые, с хорошо прописанным лором), обожаю фэнтези тематику, фантастику. По профессии дизайнер - в связи с этим хобби у меня связаны, в основном, с творчеством. Люблю АСМР, смешные песни в стиле группы "Электрослабость". Раньше играла в рок-группе. Нравится аниме, косплей. На каждый хеллоуин делаю клёвые костюмы и встречаю этот день в кругу единомышленников. У меня шизоидная акцентуация характера, так что я достаточно стеснительный человек. Если есть желание - буду рада новым знакомствам и общению 🧝‍♀️

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

Калуга → прогуляться, перекусить Хочу найти человека, с кем можно было бы обсудить общие интересы

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