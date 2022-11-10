Калуга
Профиль пользователя AllaLd

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фото #2 пользователя AllaLd

О себе

Интересы -эзотерика, метал, красота, религии

Профиль обновлён 20 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика 💰 Бизнес

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lassie
Новокузнецк → Другое

Ищу собеседника, или собеседницу

маленькое фото пользователя Aleksander75
Москва → Другое

Пока просто пообщаться )) Новопеределкино

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