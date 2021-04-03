Калуга
Профиль пользователя AlinaAli

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О себе

Учусь играть на гитаре, пишу маслом и стихи

Профиль обновлён 24 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lubavolk12
Калуга → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Anna15
Калуга → Другое

Посидеть в кафе. Попить кофе и поболтать

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