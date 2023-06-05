Калининград
Профиль пользователя Yulia.K
О себе
"Будучи человеком увлечённым, но непоследовательным, он знал много бесполезных, но интересных вещей."
Я думаю данная цитата хорошо описывает мои интересы😅
Но среди всего прочего, можно выделить мою особенную любовь к рыбалке, кулинарии и поездкам на море с палатками)
Профиль обновлён 13 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Калининград
Ищешь друзей и компанию в городе Калининград?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.