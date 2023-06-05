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Калининград
Профиль пользователя xxxz.1

фото пользователя xxxz.1

О себе

Козерог ♑️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sofie

Калининград → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в парке или вино на море🫀

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_1

Калининград → прогуляться, перекусить

Можно встретиться, поболтать и попить кофе☺️

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Viiii

Калининград → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе☺️

Откликнулись 2 участника

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