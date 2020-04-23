Калининград

Профиль пользователя Xixer2012

О себе Слушаю рэпчик (Ветла Удалых), гуляю с собакой, смотрю телек, играю в ноут, увлекаюсь футболом и настольным теннисом (3 взрослый разряд про второе).

Был в сети на прошлой неделе

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