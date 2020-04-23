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Калининград
Профиль пользователя Xixer2012

фото пользователя Xixer2012

О себе

Слушаю рэпчик (Ветла Удалых), гуляю с собакой, смотрю телек, играю в ноут, увлекаюсь футболом и настольным теннисом (3 взрослый разряд про второе).

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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