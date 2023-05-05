О себе

Переехала в Калининград и ищу окружение со схожими ценностями и интересами)🌿

Буду не против общения онлайн и с других городов

Говорю сразу: не курю, не пью и не матерюсь)

Обожаю путешествовать✈️

Люблю ходить на comedy show, такие как Импровизация. А любимый комик - Чебатков)

Изучаю английский🇺🇸 и французский🇲🇫, но не собираюсь останавливаться только на 2 языках)

Хочу поступить на лингвистический факультет✨

Читаю книги, сейчас пытаюсь погрузиться в классический жанр🌊