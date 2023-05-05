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Калининград
Профиль пользователя Vladlena1

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О себе

Переехала в Калининград и ищу окружение со схожими ценностями и интересами)🌿
Буду не против общения онлайн и с других городов
Говорю сразу: не курю, не пью и не матерюсь)
Обожаю путешествовать✈️
Люблю ходить на comedy show, такие как Импровизация. А любимый комик - Чебатков)
Изучаю английский🇺🇸 и французский🇲🇫, но не собираюсь останавливаться только на 2 языках)
Хочу поступить на лингвистический факультет✨
Читаю книги, сейчас пытаюсь погрузиться в классический жанр🌊

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Калининград → пообщаться

ищу окружение со схожими ценностями и интересами)🌿

Участие в других событиях

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Хочу найти подругу/подруг

Откликнулись 24 участника

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Найти классную подружку, пообщаться, а позже встретиться

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ищу новое окружение

Откликнулся 1 участник

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