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Калининград
Профиль пользователя Viiii

фото пользователя Viiii
фото #2 пользователя Viiii

О себе

Недавно переехала в Калининград и ищу хороших людей. Обожаю гулять, читать и хорошо отдыхать)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить
Сходить выпить кофе☺️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ta_tia_na
Калининград → Другое
Прогуляться, перекусить
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