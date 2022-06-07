Калининград
Профиль пользователя Ta_tia_na
О себе
Почти год живу в Калининграде, расширяю круг знакомств! Ищу подруг для поездок на море, прогулок, посиделок на летних верандах и разговоров обо всём :)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Калининград
Ищешь друзей и компанию в городе Калининград?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.