В прошлом был актером, сейчас работаю барменом, поэтому расскажу как про историю и театра , и мира, так и про алкогольную культуру ну и истории с работы) Занимаюсь тяжелой атлетикой , читаю в большинстве классическую литературу

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры

Калининград → прогуляться, перекусить Вечерние прогулки после 21:00 можно под кофе, можно под вино, пиво итд

Калининград → Другое Выпить кофе в парке или вино на море🫀

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