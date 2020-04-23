Привет! Меня зовут Соня, люблю, когда называют Софа🫀 Буду рада и сходить в ресторан в красивом платье и попить пиво на лавочке в парке)) Люблю таро иразговоры о теории квантового бессмертия, но если ты не веришь, наседать не буду❤️‍🩹 Водолей!

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные

Калининград → прогуляться, перекусить Выпить кофе в парке или вино на море🫀

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