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Калининград
Я - человек, который пытается выйти из абьюзивных отношений с работой и войти в созависимые отношения с отдыхом, путешествиями и творчеством.
Калининград
Профиль пользователя Snetib
О себе
Я - человек, который пытается выйти из абьюзивных отношений с работой и войти в созависимые отношения с отдыхом, путешествиями и творчеством.
☘️ работаю садовником (не в найме), но не люблю говорить о цветах.
☘️ вместо роз фотографирую себя на фоне мусорок
☘️ люблю дурачиться и шутить
☘️ а потом резко начать обсуждать Виктора Гюго и экзистенциализм
☘️ не знаю, кто я, но не тортик (в процессе осознания в психотерапии)
☘️ исповедую научное знание и самопознание
☘️ могу долго ходить и долго лежать
☘️ хочу найти интересных людей для общения, походов в лес и обмена тайным знанием
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
Участие в других событиях
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