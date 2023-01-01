О себе

Я - человек, который пытается выйти из абьюзивных отношений с работой и войти в созависимые отношения с отдыхом, путешествиями и творчеством.

☘️ работаю садовником (не в найме), но не люблю говорить о цветах.

☘️ вместо роз фотографирую себя на фоне мусорок

☘️ люблю дурачиться и шутить

☘️ а потом резко начать обсуждать Виктора Гюго и экзистенциализм

☘️ не знаю, кто я, но не тортик (в процессе осознания в психотерапии)

☘️ исповедую научное знание и самопознание

☘️ могу долго ходить и долго лежать

☘️ хочу найти интересных людей для общения, походов в лес и обмена тайным знанием