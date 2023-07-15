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Калининград
Профиль пользователя Simafox

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О себе

Живу в Калининграде, надеюсь найти здесь друзей. И в целом буду рада общению и знакомым в разных городах, так как люблю путешествовать)

Из интересов: изучаю иностранные языки, люблю путешествовать, гулять, хожу в спортзал, да и в баре или за бокалом вина тоже посидеть люблю))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💨 Кальян🎭 Театр🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Го общаться, гулять и тусить)

маленькое фото пользователя Dina3008
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя i_Rina

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, выпить кофе)

Откликнулось 8 участников

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