О себе

Живу в Калининграде, надеюсь найти здесь друзей. И в целом буду рада общению и знакомым в разных городах, так как люблю путешествовать)



Из интересов: изучаю иностранные языки, люблю путешествовать, гулять, хожу в спортзал, да и в баре или за бокалом вина тоже посидеть люблю))