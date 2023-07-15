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Калининград
Живу в Калининграде, надеюсь найти здесь друзей. И в целом буду рада общению и знакомым в разных городах, так как люблю путешествовать)
Калининград
Профиль пользователя Simafox
О себе
Живу в Калининграде, надеюсь найти здесь друзей. И в целом буду рада общению и знакомым в разных городах, так как люблю путешествовать)
Из интересов: изучаю иностранные языки, люблю путешествовать, гулять, хожу в спортзал, да и в баре или за бокалом вина тоже посидеть люблю))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💨 Кальян🎭 Театр🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
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