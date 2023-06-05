Калининград
Профиль пользователя Sandraello
О себе
Ищу подружек, очень не хватает общения.
Я отношений не ищу, поскольку у меня есть парень:)
Мой рост составляет 168 см, мне немного некомфортно с людьми до 155 см, чувствую себя дылдой:/
Не хожу по клубам, мне это не очень интересно. Хочу кататься на роликах, но к сожалению я выросла из своих:(
Может тут есть девушки курсантов? Очень интересно пообщаться с таковыми:)
Профиль обновлён 21 марта 2023 г.
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