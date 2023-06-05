Калининград
Профиль пользователя Sandraello

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фото #2 пользователя Sandraello

О себе

Ищу подружек, очень не хватает общения.
Я отношений не ищу, поскольку у меня есть парень:)
Мой рост составляет 168 см, мне немного некомфортно с людьми до 155 см, чувствую себя дылдой:/
Не хожу по клубам, мне это не очень интересно. Хочу кататься на роликах, но к сожалению я выросла из своих:(

Может тут есть девушки курсантов? Очень интересно пообщаться с таковыми:)

Профиль обновлён 21 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Калининград → пообщаться

можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми

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