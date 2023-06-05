Ищу интересных людей в моем городе для общения на любые волнующие темы, также для веслого и интересного времяпрепровождения

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн

💃 Потанцевать 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

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