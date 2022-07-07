Светлогорск
Профиль пользователя rosesuprincess
О себе
Привет 👋 Я ищу живого, легкого общения 🌺 Так же ищу людей с Калининграда, либо тех кто мечтает там побывать и составит мне компанию в путешествии этим летом 🥰 Буду рада встретиться за чашкой кофе, либо за бокалом хорошего пива 🚨
❗️Замужем, поэтому исключительно знакомлюсь с девушками❗️
Профиль обновлён 19 июня 2023 г.
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