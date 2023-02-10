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Калининград
Профиль пользователя Ritorical

фото пользователя Ritorical

О себе

Недавно переехал в город
Преподаю английский уже второй год
Недавно начал искать пати для настолок, до этого долгое время был игроком и пару раз вёл ваншоты
Недавно увлекся биографией батьки Махно

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Калининград → собрать компанию

Душевно посидеть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rubak1_1

Калининград → собрать компанию

Поиграем в настолки

Откликнулись 2 участника

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