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Калининград
Недавно переехал в город
Калининград
Профиль пользователя Ritorical
О себе
Недавно переехал в город
Преподаю английский уже второй год
Недавно начал искать пати для настолок, до этого долгое время был игроком и пару раз вёл ваншоты
Недавно увлекся биографией батьки Махно
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино
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