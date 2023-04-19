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Калининград
Переехали в Калининград недавно из Красноярска. ✈️
Калининград
Профиль пользователя Ponaehali
О себе
Переехали в Калининград недавно из Красноярска. ✈️
Молодая семья (31-33) с дочей 4х лет 👨👩👧.
Хотелось бы найти людей (девушки, парни, семьи с детьми и без) для совместного проведения досуга.
📍Готовы принять гостей как родных у себя (шашлыки/настолки/покер/кальян/чай либо что покрепче😉)
Также какие-то совместные вылазки на природу/кафе/рестораны/выставки и т.п.
Хотелось бы окружить себя в новом месте хорошими, жизнерадостными людьми.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💩 Шутки про говно
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