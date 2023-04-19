О себе

Переехали в Калининград недавно из Красноярска. ✈️

Молодая семья (31-33) с дочей 4х лет 👨‍👩‍👧.

Хотелось бы найти людей (девушки, парни, семьи с детьми и без) для совместного проведения досуга.

📍Готовы принять гостей как родных у себя (шашлыки/настолки/покер/кальян/чай либо что покрепче😉)

Также какие-то совместные вылазки на природу/кафе/рестораны/выставки и т.п.



Хотелось бы окружить себя в новом месте хорошими, жизнерадостными людьми.