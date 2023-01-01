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Калининград
Привет, мои хорошие. Я Степа, люблю кальяны, пиццу и свою работу. Какую - расскажу лично. Абсолютно выпал из ирл, и поэтому я здесь, с вами. Фриланс меня съел 🤪
Калининград
Профиль пользователя PolarDaNorth
О себе
Привет, мои хорошие. Я Степа, люблю кальяны, пиццу и свою работу. Какую - расскажу лично. Абсолютно выпал из ирл, и поэтому я здесь, с вами. Фриланс меня съел 🤪
Рад новым знакомствам и общению
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн
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