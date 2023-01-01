О себе

Привет, мои хорошие. Я Степа, люблю кальяны, пиццу и свою работу. Какую - расскажу лично. Абсолютно выпал из ирл, и поэтому я здесь, с вами. Фриланс меня съел 🤪

Рад новым знакомствам и общению