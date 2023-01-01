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Калининград
Профиль пользователя PolarDaNorth

фото пользователя PolarDaNorth

О себе

Привет, мои хорошие. Я Степа, люблю кальяны, пиццу и свою работу. Какую - расскажу лично. Абсолютно выпал из ирл, и поэтому я здесь, с вами. Фриланс меня съел 🤪
Рад новым знакомствам и общению

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика📚 Книги🍷 Алкоголь

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Покурить кальян, съесть пиццу и поговорить о нашем бытие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sofie

Калининград → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в парке или вино на море🫀

Откликнулось 16 участников

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