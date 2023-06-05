Ищу новые знакомства,так как недавно в Калининграде. Буду рада пообщаться,погулять 😜

Была в сети вчера

Погуляем, обсудим все на свете 🐀🐀💕

Прогуляться и поболтать по душам)

Го гулять и весело проводить время)

Выпить кофе в парке или вино на море🫀

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