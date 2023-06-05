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Калининград
Калининград
Профиль пользователя OlyaaS
О себе
Ищу новые знакомства,так как недавно в Калининграде. Буду рада пообщаться,погулять 😜
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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