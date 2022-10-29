Калининград
Профиль пользователя Oline
О себе
В прошлом путешественница - была в Шри-ланке, Мальдивах, Сербии, Черногории, Турции, Кипре, ОАЭ, прожила заграницей пол года, после некоторого времени путешествия стали умереннее
Теперь я любитель уюта, домашнего очага и разных книг. Интересуюсь всем понемногу
Из музыки отдам предпочтение Kings of Leon, Joe Bonomassa. А если по чесноку, люблю потанцевать на кухне под любую музыку пока кипит чайник.
P.S. пью чай тоннами
Спорт не мое, проблемы с дыхалкой, с удовольствием бы каталась на горных лыжах, но тут нет горнолыжки. В целом, веду здоровый образ жизни плюс легкий фитнес.
Больше отношусь к хорошим слушателям. Я приезжая, из Казани, и была бы рада найти здесь приятную компанию для общения
Профиль обновлён 26 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Калининград
Ищешь друзей и компанию в городе Калининград?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.