В прошлом путешественница - была в Шри-ланке, Мальдивах, Сербии, Черногории, Турции, Кипре, ОАЭ, прожила заграницей пол года, после некоторого времени путешествия стали умереннее Теперь я любитель уюта, домашнего очага и разных книг. Интересуюсь всем понемногу Из музыки отдам предпочтение Kings of Leon, Joe Bonomassa. А если по чесноку, люблю потанцевать на кухне под любую музыку пока кипит чайник. P.S. пью чай тоннами Спорт не мое, проблемы с дыхалкой, с удовольствием бы каталась на горных лыжах, но тут нет горнолыжки. В целом, веду здоровый образ жизни плюс легкий фитнес. Больше отношусь к хорошим слушателям. Я приезжая, из Казани, и была бы рада найти здесь приятную компанию для общения

Профиль обновлён 26 марта 2023 г.

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