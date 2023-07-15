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Калининград
Калининград
Профиль пользователя OLgafff
О себе
Люблю гулять, много и долго, особенно под разговоры с позитивными попутчиками. Люблю танцевать. Выбираю добрых и открытых людей.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📺 Политика💨 Кальян✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
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