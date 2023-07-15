Калининград

Профиль пользователя OLgafff

О себе Люблю гулять, много и долго, особенно под разговоры с позитивными попутчиками. Люблю танцевать. Выбираю добрых и открытых людей.

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