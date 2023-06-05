Очень люблю гулять, много и долго, особенно под разговоры с позитивным попутчиком. Люблю танцевать.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Калининград?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.