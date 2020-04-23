я довольно общительная. интересуюсь настольными играми, играю в днд. раньше много смотрела аниме, сейчас - по настроению. но поболтать рада :) мои любимые компьютерные игры: dragon age origins, mass effect 2 жду выход baldur’s gate 3 из музыки предпочитаю альтернативный рок, панк-рок я рада каждому общению и знакомству. есть кин-лист, если заинтересует :)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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