Калининград
Профиль пользователя niema
О себе
я довольно общительная. интересуюсь настольными играми, играю в днд. раньше много смотрела аниме, сейчас - по настроению. но поболтать рада :)
мои любимые компьютерные игры: dragon age origins, mass effect 2
жду выход baldur’s gate 3
из музыки предпочитаю альтернативный рок, панк-рок
я рада каждому общению и знакомству.
есть кин-лист, если заинтересует :)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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