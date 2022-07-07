Я мама в декрете. Гуляю с малышкой, ищу попутчиц, подружек по интересам. Про материнство стараюсь не грузить, только по желанию собеседницы. Работаю стюардессой и много где побывала. Очень хочу найти подругу для общения, прогулок, поездок на море. Если вы не принимаете детей, то вам не ко мне, тк мелкая постоянно со мной.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.