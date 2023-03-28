Калининград

Профиль пользователя Nataly13

О себе Преподаю английский онлайн, люблю ходить на выставки, концерты, в театр, погулять в парк и активно и познавательно проводить время

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