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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Nataly13
О себе
Преподаю английский онлайн, люблю ходить на выставки, концерты, в театр, погулять в парк и активно и познавательно проводить время
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
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📺 Политика💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб
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