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Калининград
Профиль пользователя Nataly13

фото пользователя Nataly13

О себе

Преподаю английский онлайн, люблю ходить на выставки, концерты, в театр, погулять в парк и активно и познавательно проводить время

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в театр

Участие в других событиях

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Калининград → пообщаться

Недавно переехала. Ищу интересного общения.

Откликнулись 4 участника

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