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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Nastasia_buble
О себе
Музыкант по профессии, но работаю в магазине консультантом по комнатным растениям)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🪐 Астрология / таро📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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