⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Калининград

Калининград
Профиль пользователя Nastasia_buble

фото пользователя Nastasia_buble

О себе

Музыкант по профессии, но работаю в магазине консультантом по комнатным растениям)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Я в Калининграде недавно и ищу подруг)

маленькое фото пользователя Olya16
маленькое фото пользователя Kit8
Откликнулись 2 участника

Калининград → пообщаться

Поиграть с кем нибудь наконец таки в DND в дискорде!🗡️♥️

маленькое фото пользователя Snaffi
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alish

Калининград → прогуляться, перекусить

Гулёны и Болтуши)

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Калининград

маленькое фото пользователя Daniel13
маленькое фото пользователя Valya7
маленькое фото пользователя Staff
маленькое фото пользователя i_Rina
маленькое фото пользователя Cookie
маленькое фото пользователя Andrew22
маленькое фото пользователя Inga_Miko
маленькое фото пользователя Katty_Ko
маленькое фото пользователя bella
маленькое фото пользователя mevlkartenko
маленькое фото пользователя Maks3609
маленькое фото пользователя OLga52
маленькое фото пользователя Sofie
маленькое фото пользователя Yulia.K
маленькое фото пользователя Valt
маленькое фото пользователя Katrin1
маленькое фото пользователя Veroonika
маленькое фото пользователя Ks90
маленькое фото пользователя Oleg_Sh
маленькое фото пользователя Masha136
маленькое фото пользователя Albert2127
маленькое фото пользователя Kirillkhg
маленькое фото пользователя Alish
маленькое фото пользователя Mary15
маленькое фото пользователя Viviiiiiiiiviii
маленькое фото пользователя Anastasia1111
маленькое фото пользователя Tatyanka
маленькое фото пользователя Marianna28

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам