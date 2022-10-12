Люблю пробовать новое, например готова сделать украшение или аксессуар из того что найду на пляже, таким образом я расширяю свой кругозор. Люблю готовить американские, мексианские блюда, а так же десерты, но в последнее время завязала с готовкой ибо у меня камни и поэтому с экспериментами еды я завязываю. Я обожаю птиц, не люблю котов. Мне часто говорят окружение что я счатливый и целеустремлённый человек поэтому мне хочется найти людей у которых присутствует чувство юмора, я экстраверт. Люблю делать фотографии еды, природы, людей… если вижу глазами красивые кадры то пытаюсь уловить их на камеру.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

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