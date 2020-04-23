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Калининград
Нравятся всякие активности: серф, сноуборд, велосипед, ролики, часто попробую что-то новое
Калининград
Профиль пользователя NadyaKlgd
О себе
Нравятся всякие активности: серф, сноуборд, велосипед, ролики, часто попробую что-то новое
Люблю поиграть в настолки
Всегда в поиске интересных мест в Калининграде
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь
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