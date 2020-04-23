Калининград

Профиль пользователя NadyaKlgd

О себе Нравятся всякие активности: серф, сноуборд, велосипед, ролики, часто попробую что-то новое

Люблю поиграть в настолки

Всегда в поиске интересных мест в Калининграде

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Калининград