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Калининград
Калининград
Профиль пользователя mevlkartenko
О себе
Меломан, люблю кататься на велике, плавать, зимой на лыжах кататься
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать
Участие в других событиях
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