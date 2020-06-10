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Калининград
Профиль пользователя mevlkartenko

фото пользователя mevlkartenko

О себе

Меломан, люблю кататься на велике, плавать, зимой на лыжах кататься

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать

Участие в других событиях

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Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться и поболтать по душам)

Откликнулся 1 участник

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