О себе

Мне 23 года, учусь и параллельно работаю в Калининграде)

Ценю в людях открытость и чувство юмора)

Готова пообщаться на разные жизненные темы или просто обсудить, что душе угодно)

Буду рада новым знакомствам и общению вживую😉