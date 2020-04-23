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Калининград
Мне 23 года, учусь и параллельно работаю в Калининграде)
Калининград
Профиль пользователя Mary15
О себе
Мне 23 года, учусь и параллельно работаю в Калининграде)
Ценю в людях открытость и чувство юмора)
Готова пообщаться на разные жизненные темы или просто обсудить, что душе угодно)
Буду рада новым знакомствам и общению вживую😉
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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