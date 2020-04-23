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Калининград
Профиль пользователя Mary15

фото пользователя Mary15

О себе

Мне 23 года, учусь и параллельно работаю в Калининграде)
Ценю в людях открытость и чувство юмора)
Готова пообщаться на разные жизненные темы или просто обсудить, что душе угодно)
Буду рада новым знакомствам и общению вживую😉

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия📸 Пофоткаться

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться и поболтать по душам)

маленькое фото пользователя mevlkartenko
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ta_tia_na

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 6 участников

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