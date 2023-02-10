О себе

Всем добрый день. Меня зовут Марина. Я родом из Узбекистана. Приехала в Калининград 26-августа 2023 года. Сейчас работаю преподавателем по английскому языку в языковой школе. Было бы очень приятно с кем-нибудь подружиться. Для связи со мной: +79097753313 (whatsapp)