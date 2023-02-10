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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Marina1992
О себе
Всем добрый день. Меня зовут Марина. Я родом из Узбекистана. Приехала в Калининград 26-августа 2023 года. Сейчас работаю преподавателем по английскому языку в языковой школе. Было бы очень приятно с кем-нибудь подружиться. Для связи со мной: +79097753313 (whatsapp)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр
Участие в других событиях
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