⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Калининград

Калининград
Профиль пользователя LukasW

фото пользователя LukasW

О себе

Моя стихия - ужасы. Любимые фильмы ужасов - из известных: Сайлент Хилл, Кошмары на улице Вязов, Чужие; из менее известных: Некромантия, фильмы Дэвида Линча, Томиэ и другие.

Любимая музыка: "Король и Шут", готические симфонии, Akira Yamaoka и талантливые, но малоизвестные группы rock/metal.

Учусь, развивая навыки в области 2D и 3D графики.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💨 Кальян

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Калининград → прогуляться, перекусить

Talk about everything

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Naya000

Калининград → другое

Разговорчики

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Калининград

маленькое фото пользователя niema
маленькое фото пользователя Katrin1
маленькое фото пользователя alin24.a
маленькое фото пользователя mashaassww
маленькое фото пользователя Charsystem92
маленькое фото пользователя Uana_Leg
маленькое фото пользователя Katringreen1
маленькое фото пользователя Ovip.Lokos
маленькое фото пользователя cadabra
маленькое фото пользователя Staff
маленькое фото пользователя Maks3609
маленькое фото пользователя Baby97
маленькое фото пользователя Maria_wow
маленькое фото пользователя Anatoliy39
маленькое фото пользователя Rubak1_1
маленькое фото пользователя Anastas1a
маленькое фото пользователя Apriiil
маленькое фото пользователя Rrionoth
маленькое фото пользователя VovaHappy
маленькое фото пользователя Lagi
маленькое фото пользователя Kalkina
маленькое фото пользователя Anastas66
маленькое фото пользователя Irina_Semkina
маленькое фото пользователя DBaggy
маленькое фото пользователя Kris20
маленькое фото пользователя Veroonika
маленькое фото пользователя GoIIIa
маленькое фото пользователя Vishnevsky

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам