О себе

Моя стихия - ужасы. Любимые фильмы ужасов - из известных: Сайлент Хилл, Кошмары на улице Вязов, Чужие; из менее известных: Некромантия, фильмы Дэвида Линча, Томиэ и другие.



Любимая музыка: "Король и Шут", готические симфонии, Akira Yamaoka и талантливые, но малоизвестные группы rock/metal.



Учусь, развивая навыки в области 2D и 3D графики.