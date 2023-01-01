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Калининград
Моя стихия - ужасы. Любимые фильмы ужасов - из известных: Сайлент Хилл, Кошмары на улице Вязов, Чужие; из менее известных: Некромантия, фильмы Дэвида Линча, Томиэ и другие.
Калининград
Профиль пользователя LukasW
О себе
Моя стихия - ужасы. Любимые фильмы ужасов - из известных: Сайлент Хилл, Кошмары на улице Вязов, Чужие; из менее известных: Некромантия, фильмы Дэвида Линча, Томиэ и другие.
Любимая музыка: "Король и Шут", готические симфонии, Akira Yamaoka и талантливые, но малоизвестные группы rock/metal.
Учусь, развивая навыки в области 2D и 3D графики.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей
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