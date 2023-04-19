О себе

Увлекаюсь эзотерикой , и потусторонним миром, но без отлетов в шизу , всё в меру. Имею творческое начало , но все свое хобби оставила в другом городе. Как говорится ищу живых людей с кем можно пообщаться и пойти в кофейню :)





В приорите знакомства с девушками в качестве подруг , будем обсуждать всякое , пить кофе , и может иногда делать друг другу контент) интересуюсь мобильной съемкой , недавно приобрела курс по видеомейкингу но так до конца и не изучила.



также можете найти мой профиль в инстаграме Alexandra_LLesvess , если вдруг захотите подробнее узнать о моей деятельности