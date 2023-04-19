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Калининград
Профиль пользователя LLesvess

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О себе

Увлекаюсь эзотерикой , и потусторонним миром, но без отлетов в шизу , всё в меру. Имею творческое начало , но все свое хобби оставила в другом городе. Как говорится ищу живых людей с кем можно пообщаться и пойти в кофейню :)


В приорите знакомства с девушками в качестве подруг , будем обсуждать всякое , пить кофе , и может иногда делать друг другу контент) интересуюсь мобильной съемкой , недавно приобрела курс по видеомейкингу но так до конца и не изучила.

также можете найти мой профиль в инстаграме Alexandra_LLesvess , если вдруг захотите подробнее узнать о моей деятельности

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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