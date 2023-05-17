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Калининград
Мне 35. Воспитываю дочь. В разводе. Владею небольшим бизнесом.
Калининград
Профиль пользователя Lizaliza
О себе
Мне 35. Воспитываю дочь. В разводе. Владею небольшим бизнесом.
Регулярно занимаюсь спортом, катаюсь на велосипеде. Люблю художественную литературу, кино, мастерить что-нибудь руками. Обожаю принимать гостей, гулять по городу и море.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр
Не нравится:
🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться💃 Потанцевать💨 Кальян
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