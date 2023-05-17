Калининград

Профиль пользователя Lizaliza

О себе Мне 35. Воспитываю дочь. В разводе. Владею небольшим бизнесом.



Регулярно занимаюсь спортом, катаюсь на велосипеде. Люблю художественную литературу, кино, мастерить что-нибудь руками. Обожаю принимать гостей, гулять по городу и море.

Была в сети на прошлой неделе

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