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Калининград
Профиль пользователя Lexx1266

фото пользователя Lexx1266

О себе

Шо я такое? Не то ведро, не то выдра.
Приношу жертвы Тёмным Богам, ношу носки, ем макароны, делаю на Фонде миллионы.
Возможно позже напишу че нить ещё. Пока так) ф

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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