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Калининград
Шо я такое? Не то ведро, не то выдра.
Калининград
Профиль пользователя Lexx1266
О себе
Шо я такое? Не то ведро, не то выдра.
Приношу жертвы Тёмным Богам, ношу носки, ем макароны, делаю на Фонде миллионы.
Возможно позже напишу че нить ещё. Пока так) ф
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино
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