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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Lesya_2.01
О себе
Ищу друга для совместного проведения свободного времени. Люблю вкусно готовить и вкусно поесть). С удовольствием путешествую, путешествую не только по дальним странам, но и по России, с радостью готова открывать новые интересные места в нашей области. Из музыки люблю классику, бардов. Очень люблю животных.. разных)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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