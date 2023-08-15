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Калининград
Профиль пользователя Lesya_2.01

фото пользователя Lesya_2.01

О себе

Ищу друга для совместного проведения свободного времени. Люблю вкусно готовить и вкусно поесть). С удовольствием путешествую, путешествую не только по дальним странам, но и по России, с радостью готова открывать новые интересные места в нашей области. Из музыки люблю классику, бардов. Очень люблю животных.. разных)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Janee

Калининград → пообщаться

Недавно переехала. Ищу интересного общения.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Nataly13

Калининград → прогуляться, перекусить

Хотелось бы сходить на какую-нибудь викторину, игру, квиз

Откликнулся 1 участник

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