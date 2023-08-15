О себе

Ищу друга для совместного проведения свободного времени. Люблю вкусно готовить и вкусно поесть). С удовольствием путешествую, путешествую не только по дальним странам, но и по России, с радостью готова открывать новые интересные места в нашей области. Из музыки люблю классику, бардов. Очень люблю животных.. разных)