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Калининград
Профиль пользователя lera_kucenok

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О себе

Привет!)
Я психолог и арт-терапевт, переехала в Калининград 2 года назад.

Люблю свою профессию, музыку и путешествия. С удовольствием гуляю в хорошую погоду, а в плохую с таким же удовольствием хожу в театр или в музей (или в кафе, или прошвырнуться по ТЦ 😄).
Буду рада найти новые знакомства!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие

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✝️ Религия📺 Политика
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