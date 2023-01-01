О себе

Привет!)

Я психолог и арт-терапевт, переехала в Калининград 2 года назад.



Люблю свою профессию, музыку и путешествия. С удовольствием гуляю в хорошую погоду, а в плохую с таким же удовольствием хожу в театр или в музей (или в кафе, или прошвырнуться по ТЦ 😄).

Буду рада найти новые знакомства!