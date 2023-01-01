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Калининград
Привет!)
Калининград
Профиль пользователя lera_kucenok
О себе
Привет!)
Я психолог и арт-терапевт, переехала в Калининград 2 года назад.
Люблю свою профессию, музыку и путешествия. С удовольствием гуляю в хорошую погоду, а в плохую с таким же удовольствием хожу в театр или в музей (или в кафе, или прошвырнуться по ТЦ 😄).
Буду рада найти новые знакомства!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие
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