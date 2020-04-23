О себе

Я за то, чтобы попробовать новый спорт, обычно катаюсь на велосипеде, люблю плавать, люблю находить новые места в городе и области. Люблю просто делать упры спортивные. Хочу в спортзал.

Люблю петь в компании под гитару, люблю практиковаться в игре на гитаре. Но только практика, ещё плохо получается.

Люблю танцевать девчачьи секси танцы, типа тверк и хайхилз.

Люблю практиковать английский. Совершенно не понимаю когда мне говорят на инглише, хотела бы тренировать это.

Сейчас нахожусь в процессе банкротства. Вэлком все кто оказался в долгах по глупости.



Люблю фоткаться и наряжаться.

Есть маленькая дочка, разведена.