Калининград
Профиль пользователя lana_lanowa
О себе
Я за то, чтобы попробовать новый спорт, обычно катаюсь на велосипеде, люблю плавать, люблю находить новые места в городе и области. Люблю просто делать упры спортивные. Хочу в спортзал.
Люблю петь в компании под гитару, люблю практиковаться в игре на гитаре. Но только практика, ещё плохо получается.
Люблю танцевать девчачьи секси танцы, типа тверк и хайхилз.
Люблю практиковать английский. Совершенно не понимаю когда мне говорят на инглише, хотела бы тренировать это.
Сейчас нахожусь в процессе банкротства. Вэлком все кто оказался в долгах по глупости.
Люблю фоткаться и наряжаться.
Есть маленькая дочка, разведена.
Была в сети пару дней назад
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