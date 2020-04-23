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Калининград
Профиль пользователя lana_lanowa

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О себе

Я за то, чтобы попробовать новый спорт, обычно катаюсь на велосипеде, люблю плавать, люблю находить новые места в городе и области. Люблю просто делать упры спортивные. Хочу в спортзал.
Люблю петь в компании под гитару, люблю практиковаться в игре на гитаре. Но только практика, ещё плохо получается.
Люблю танцевать девчачьи секси танцы, типа тверк и хайхилз.
Люблю практиковать английский. Совершенно не понимаю когда мне говорят на инглише, хотела бы тренировать это.
Сейчас нахожусь в процессе банкротства. Вэлком все кто оказался в долгах по глупости.

Люблю фоткаться и наряжаться.
Есть маленькая дочка, разведена.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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