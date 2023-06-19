Калининград
Профиль пользователя Laina
О себе
Очень хотела переехать в Питер, поступила в ведущий ВУЗ и разочаровалась, очень очень скудно сие заведение на умных людей.
Хочется адекватного собеседника, с умением строить логические и распознавать причинно-следственные связи.
Понимаю, что если не деградирую, то уж точно стагнирую в последний год. Хочу вырваться из этого состояния
тг https://t.me/monailai
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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