Очень хотела переехать в Питер, поступила в ведущий ВУЗ и разочаровалась, очень очень скудно сие заведение на умных людей. Хочется адекватного собеседника, с умением строить логические и распознавать причинно-следственные связи. Понимаю, что если не деградирую, то уж точно стагнирую в последний год. Хочу вырваться из этого состояния тг https://t.me/monailai

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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