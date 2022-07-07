Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 📚 Книги ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные

💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность

Калининград → прогуляться, перекусить После 6 часов вечера есть время на прогулку, встречи =))

Ищешь друзей и компанию в городе Калининград?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.