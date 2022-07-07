Калининград
Профиль пользователя Kulinar
О себе
Часто слушаю музыку, много читаю, работаю, кофеман =))
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 📚 Книги ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные
Не нравится:
💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
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