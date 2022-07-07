⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Калининград

Калининград
Профиль пользователя Ksenia666

фото пользователя Ksenia666
фото #2 пользователя Ksenia666
фото #3 пользователя Ksenia666
фото #4 пользователя Ksenia666
фото #5 пользователя Ksenia666
фото #6 пользователя Ksenia666
фото #7 пользователя Ksenia666
фото #8 пользователя Ksenia666

О себе

Люблю кино,прогулки,театры,море,природа,рисование,франзуцкие бульдоги)))

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Калининград

Ищешь друзей и компанию в городе Калининград?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.