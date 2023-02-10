О себе

Переехала из центра на границу ради любимого человека, счастлива!

Есть всё для хорошей жизни, казалось бы, что ещё нужно?



Мне жутко не хватает общения, посиделок или просто общения с подружками...

А знаете почему? Они меня кинули, как только узнали, что я выхожу замуж! На работе не хочется заводить дружеские отношения, коллеги- есть коллеги, т.е я так считаю!

Буду рада знакомству)