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Калининград
Переехала из центра на границу ради любимого человека, счастлива!
Калининград
Профиль пользователя Korik0
О себе
Переехала из центра на границу ради любимого человека, счастлива!
Есть всё для хорошей жизни, казалось бы, что ещё нужно?
Мне жутко не хватает общения, посиделок или просто общения с подружками...
А знаете почему? Они меня кинули, как только узнали, что я выхожу замуж! На работе не хочется заводить дружеские отношения, коллеги- есть коллеги, т.е я так считаю!
Буду рада знакомству)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт
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