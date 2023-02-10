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Калининград
Профиль пользователя Korik0

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О себе

Переехала из центра на границу ради любимого человека, счастлива!
Есть всё для хорошей жизни, казалось бы, что ещё нужно?

Мне жутко не хватает общения, посиделок или просто общения с подружками...
А знаете почему? Они меня кинули, как только узнали, что я выхожу замуж! На работе не хочется заводить дружеские отношения, коллеги- есть коллеги, т.е я так считаю!
Буду рада знакомству)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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