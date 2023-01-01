⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Калининград
Калининград
Люблю (умеренно) заниматься спортом, играю в волейбол, стреляю с винтовки))
Калининград
Профиль пользователя Kivi_huivi
О себе
Люблю (умеренно) заниматься спортом, играю в волейбол, стреляю с винтовки))
Зимой пытаюсь кататься на лыжах)
Люблю рок.
Пишу картины, рисую на одежде, леплю из глины))
Обожаю настолки, различные игры, квизы и т д)
Была в сети вчера
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия🏫 Учеба☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Калининград
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам