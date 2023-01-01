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Калининград
Профиль пользователя Kivi_huivi

фото пользователя Kivi_huivi

О себе

Люблю (умеренно) заниматься спортом, играю в волейбол, стреляю с винтовки))
Зимой пытаюсь кататься на лыжах)
Люблю рок.
Пишу картины, рисую на одежде, леплю из глины))
Обожаю настолки, различные игры, квизы и т д)

Была в сети вчера

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия🏫 Учеба☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Приезжаем с подругой на неделю. Ищем с кем поиграть в настолки вечером или ...

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Заехала на вахту, есть куча свободного времени)). Давайте пообщаемся))

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Участие в других событиях

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Девчачьи разговоры, обсуждение мальчиков и косичек

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Калининград → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе☺️

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Хочется найти прям родную душу. Поговорить о всяком)

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