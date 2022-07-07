Калининград
Профиль пользователя Kit8

фото пользователя Kit8
фото #2 пользователя Kit8

О себе

Учусь на веб-дизайнера, люблю посещать новые интересные места и общаться обо всем на свете, за позитив и адекватность🤗

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа ✝️ Религия

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Калининград → пообщаться

Для поболтать: а что если... люди бы жили вечно?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
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Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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