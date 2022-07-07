Калининград
Профиль пользователя Kit8
О себе
Учусь на веб-дизайнера, люблю посещать новые интересные места и общаться обо всем на свете, за позитив и адекватность🤗
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа ✝️ Религия
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Краснодар → Другое
Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)
Казань → Другое
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Раменское → Другое
Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру
Калининград → Другое
Однодневный поход
Другие пользователи из города Калининград
Ищешь друзей и компанию в городе Калининград?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.