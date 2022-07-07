Учусь на веб-дизайнера, люблю посещать новые интересные места и общаться обо всем на свете, за позитив и адекватность🤗

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа ✝️ Религия

💕 Обсудить отношения 📺 Политика ☣️ Токсичность

Калининград → пообщаться Для поболтать: а что если... люди бы жили вечно?

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Казань → Другое Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.