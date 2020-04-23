Никогда не сижу на месте, интересуюсь много чем~ но если покороче... Люблю рок, металл, альт.рок. Нравятся группы: Алиса, Louna, Ария, Сектор Газа, Nirvana, Queen, Мельница и многие (очень многие) другие.🔥🔥🔥 Интересуюсь спортивной акробатикой и плаванием.🌪 Пишу небольшие расказы в фентези стиле, состою в писательском клубе.❤️ Делаю ловцы снов, украшения из эпоксидной смолы, а также ~~ работаю с кожей (пока учусь, но тем не менее:3)🌱 Люблю кофе. Умею его вкусно готовить) ☕️ Также я косплеер. Делаю разные образы, часто по играм.🍭 Буду рада~ подружиться с тобой~🥰

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

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