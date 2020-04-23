Калининград
Профиль пользователя KiraAkira
О себе
Никогда не сижу на месте, интересуюсь много чем~ но если покороче...
Люблю рок, металл, альт.рок.
Нравятся группы: Алиса, Louna, Ария, Сектор Газа, Nirvana, Queen, Мельница и многие (очень многие) другие.🔥🔥🔥
Интересуюсь спортивной акробатикой и плаванием.🌪
Пишу небольшие расказы в фентези стиле, состою в писательском клубе.❤️
Делаю ловцы снов, украшения из эпоксидной смолы, а также ~~ работаю с кожей (пока учусь, но тем не менее:3)🌱
Люблю кофе. Умею его вкусно готовить)
☕️
Также я косплеер. Делаю разные образы, часто по играм.🍭
Буду рада~ подружиться с тобой~🥰
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
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