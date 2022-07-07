Калининград
Профиль пользователя kfartik
О себе
Занимаюсь посткроссингом. Чем чем? Напиши - расскажу :)
Почти не слушаю музыку, но с детства фанат Евровидения. Буду рада обсудить любимых исполнителей.
А если и слушаю - то рок. Играю на гитаре, бас гитаре, фортепиано,пою. Можем сыграть вместе :)
Люблю настолки - хочу найти компанию для манчкина. Не умеешь - научу.
Обожаю фильмы и сериалы - фанат Гарри Поттера, но в разумных пределах.
В последнее время в депрессии, много ем и прокрастинирую. Но я специалист в области здорового питания и образа жизни. Честно-честно. А еще экономист и парикмахер. Вот такие дела.
Замужем, есть ребенок (2,5г). Отношения не ищу, флирт - мимо. Ищу подруг с такого же возраста детьми или без, друзей-парней для общения и возможно для настолочек. Худеющих людей для худения за компанию. И все такое прочее
Профиль обновлён 18 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))
Проект по Психологи Отношений
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)
Хола, амигос, комо эстас?)
Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?
Спроси меня про Сахалин;)
Пиши, если обхохотался(-лась) от мемов про яйцевую воду
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