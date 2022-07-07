Калининград
Профиль пользователя kfartik

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О себе

Занимаюсь посткроссингом. Чем чем? Напиши - расскажу :)
Почти не слушаю музыку, но с детства фанат Евровидения. Буду рада обсудить любимых исполнителей.
А если и слушаю - то рок. Играю на гитаре, бас гитаре, фортепиано,пою. Можем сыграть вместе :)
Люблю настолки - хочу найти компанию для манчкина. Не умеешь - научу.
Обожаю фильмы и сериалы - фанат Гарри Поттера, но в разумных пределах.
В последнее время в депрессии, много ем и прокрастинирую. Но я специалист в области здорового питания и образа жизни. Честно-честно. А еще экономист и парикмахер. Вот такие дела.
Замужем, есть ребенок (2,5г). Отношения не ищу, флирт - мимо. Ищу подруг с такого же возраста детьми или без, друзей-парней для общения и возможно для настолочек. Худеющих людей для худения за компанию. И все такое прочее

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес

События пользователя

Калининград → пообщаться

Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя May_day
Москва → Другое

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

маленькое фото пользователя dima10
Москва → Другое

Хола, амигос, комо эстас?)

маленькое фото пользователя PanzerHund
Москва → Другое

Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?

маленькое фото пользователя SahalinCruz
Южно-Сахалинск → Другое

Спроси меня про Сахалин;)

маленькое фото пользователя Triple_6_God
Челябинск → Другое

Пиши, если обхохотался(-лась) от мемов про яйцевую воду

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