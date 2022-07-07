Занимаюсь посткроссингом. Чем чем? Напиши - расскажу :) Почти не слушаю музыку, но с детства фанат Евровидения. Буду рада обсудить любимых исполнителей. А если и слушаю - то рок. Играю на гитаре, бас гитаре, фортепиано,пою. Можем сыграть вместе :) Люблю настолки - хочу найти компанию для манчкина. Не умеешь - научу. Обожаю фильмы и сериалы - фанат Гарри Поттера, но в разумных пределах. В последнее время в депрессии, много ем и прокрастинирую. Но я специалист в области здорового питания и образа жизни. Честно-честно. А еще экономист и парикмахер. Вот такие дела. Замужем, есть ребенок (2,5г). Отношения не ищу, флирт - мимо. Ищу подруг с такого же возраста детьми или без, друзей-парней для общения и возможно для настолочек. Худеющих людей для худения за компанию. И все такое прочее

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика ✝️ Религия 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес

Калининград → пообщаться Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

Челябинск → Другое Пиши, если обхохотался(-лась) от мемов про яйцевую воду

Южно-Сахалинск → Другое Спроси меня про Сахалин;)

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Челябинск → Другое Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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